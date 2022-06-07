За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировали больше 22 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

Руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы 22 695 человек, в том числе 3 069 детей. Об этом пишет ТАСС.

Всего с начала спецоперации эвакуированы уже 1 713 509 человек, из них более 276 428 — дети. Российскую границу пересекли 249,6 тысячи личных автомобилей, за минувшие сутки — 3 663. Генерал-полковник отметил, что в регионах работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Беженцам помогают в решении вопросов дальнейшего размещения, с оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях и предоставлением социальных выплат и пособий.

Также, по словам Мизинцева, за прошедшие сутки на горячую линию штаба поступило 82 обращения с просьбой об эвакуации с Украины в Россию. Всего в базе данных 2 757 667 таких обращений из 2 137 украинских населенных пунктов.

кадр видео Минобороны России

Накануне сообщалось, что за сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 16 533 человека, в том числе 2 166 детей. На горячую линию штаба поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации.



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Дарья Акимова