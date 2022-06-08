В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к национальной системе образования. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, поддерживает единое образовательное пространство страны в условиях большого разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий. Музаев также считает, что такой формат экзаменов выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения соответствующего уровня.

Кроме того, ЕГЭ не является частью Болонской системы. Чиновник отметил, что это национальный экзамен, полностью построенный на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце мая заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный Комитет Думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.

Тогда же Минобрнауки России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков назвал эту систему «прожитым этапом». Он заявил, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.

На днях замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. То же самое касается высших образовательных учреждений в Белоруссии.



Дарья Акимова