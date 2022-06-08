3 тысячи банок меда от татарстанского пасечника отправятся нуждающимся на Украину

Фото: РОО «Пчеловоды Татарстана»

У татарстанского пасечника Фирдината Вафина закупили 3 тысячи банок меда для отправки в качестве гуманитарной помощи на Украину. Об этом сообщили в региональной общественной организации «Пчеловоды Татарстана».

В организации закончили фасовку меда и передали его в центр сбора благотворительной помощи от партии «Единая Россия». Они уже централизованно повезут всю собранную продукцию в точно такой же центр на границе республик Донбасса. Здесь его распределят между всеми нуждающимися — военнослужащими, беженцами и в госпитали.

Всего было расфасовано около 2,2 тонны меда в банки по 0,5 литра, часть продукции оставлена в трехлитровых банках на общую сумму более 1 млн рублей.

Фото: vk.com/tatarpchelovod

Минобороны неоднократно отмечало Татарстан в числе регионов страны, наиболее активно участвующих в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. 5 мая делегация республики передала более 40 тонн подарков подразделениям воздушно-десантных войск России, участвующим в специальной военной операции на Украине. Груз собрали в Тетюшском, Арском и Сабинском районах республики и в Москве. В него вошли предметы первой необходимости и чак-чак.

В марте пчеловод Фирдинат Вафин выиграл в открытом конкурсе «Татлы бал» в Башкирии. Победа досталась ему в номинации «Липовый мед». Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова