Минобороны России отметило Татарстан среди регионов, наиболее активно участвующих в гуманитарной работе

Фото: Максим Платонов

Начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил Татарстан в числе регионов страны, наиболее активно участвующих в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Помимо Татарстана отмечен вклад Бурятии, Московской, Тульской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края и Ханты-Мансийский автономного округа. По данным Минобороны России, на пунктах сбора и распределения гуманитарной помощи подготовлено более 22,2 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

В Казани такой пункт работает с 21 февраля. Он расположен по улице Маяковского, 24а, в творческом пространстве «Маяковский». Работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Гуманитарную помощь могут передать все желающие.

Фото: Максим Платонов

24 марта из Казани в Ростовскую область отправилась очередная фура гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Всего из республики отправлено уже пять фур предметов первой необходимости. Татарстанцы отправляют продукты питания, бытовую химию, средства гигиены, бытовую технику, постельные принадлежности, детскую одежду и обувь, товары для детского творчества.



Дарья Акимова