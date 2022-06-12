Три этапа отключения электроэнергии за долги — разъясняет юрист
Расходы за приостановку подачи электроэнергии оплачивает должник
Основным документом, содержащим в себе порядок отключения электроэнергии, является Постановление правительства России от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Порядок отключения за неуплату коммунальных услуг «Реальному времени» разъяснил юрист Сергей Сычев.
Так, в силу статьи 153 ЖК РФ граждане обязаны вовремя вносить плату. В случае ее отсутствия исполнитель может ограничить или приостановить оказание услуг, предварительно уведомив об этом.
Отключение от электроэнергии проходит в три этапа:
- Исполнитель направляет должнику предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня уведомления предоставление услуги может быть приостановлено. Это предупреждение может быть доставлено под расписку, направлено по почте, включено в платежный документ, а также получено обычным телефонным звонком.
- В случае непогашения долга в течение 20 дней исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение на коммунальную услугу. Если такой возможности нет, то он может приостановить ее оказание полностью.
- Если задолженность по истечении 10 дней со дня введения ограничения остается непогашенной, то услуга будет приостановлена.
В момент отключения исполнителем составляется акт, но личное присутствие должника необязательно — это может быть сделано и без его участия. Акт оформляется в трех экземплярах, один вручается в руки потребителю или отправляется почтой.
Не могут быть приостановлены: отопление, а в многоквартирных домах еще и холодное водоснабжение.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги УК обязана опломбировать соответствующее оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения. Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановкой и возобновлением предоставления коммунальной услуги, будут возмещаться за счет должника в размере, не превышающем 3 тыс. рублей.
Решение об отключении является абсолютно законным
На этой неделе стало известно, что на подъездах домов в казанских Дербышках появились объявления от управляющей компании, в которых говорится, что собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг свыше 2 месяцев, будет прекращена подача электроэнергии.
Подобные объявления появляются раз в полгода — обычно в январе и июне. О том, законно ли это и в каких случаях эта процедура недопустима, рассказала «Реальному времени» юрист «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина.
По ее словам, решение об отключении является абсолютно законным и исходит из договоров управления, которые были заключены управляющей компанией с домами. Данный пункт прописан в документе, а предупреждение об отключении должно прийти за 10 дней до самой процедуры.
В мае в Татарстане потребление электроэнергии выросло на 6,2%
Тем временем потребление электроэнергии в Татарстане в мае текущего года составило 2587,1 млн кВт·ч. Это на 6,2% больше объема потребления в мае 2021 года, следует из оперативных данных филиала Системного оператора — РДУ Татарстана.
Потребление электроэнергии с января по май 2022 года составило 14013,6 млн кВт·ч, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Максимум потребления мощности в мае зафиксирован 23 мая в 10.00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 5,8°С. Его значение составило 3997 МВт, что на 264 МВт (7,1%) больше максимума потребления мощности в мае 2021 года.
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