Три этапа отключения электроэнергии за долги — разъясняет юрист

Расходы за приостановку подачи электроэнергии оплачивает должник

Основным документом, содержащим в себе порядок отключения электроэнергии, является Постановление правительства России от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Порядок отключения за неуплату коммунальных услуг «Реальному времени» разъяснил юрист Сергей Сычев.

Так, в силу статьи 153 ЖК РФ граждане обязаны вовремя вносить плату. В случае ее отсутствия исполнитель может ограничить или приостановить оказание услуг, предварительно уведомив об этом.



Отключение от электроэнергии проходит в три этапа:

Исполнитель направляет должнику предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня уведомления предоставление услуги может быть приостановлено. Это предупреждение может быть доставлено под расписку, направлено по почте, включено в платежный документ, а также получено обычным телефонным звонком.

В случае непогашения долга в течение 20 дней исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение на коммунальную услугу. Если такой возможности нет, то он может приостановить ее оказание полностью.

Если задолженность по истечении 10 дней со дня введения ограничения остается непогашенной, то услуга будет приостановлена.

В момент отключения исполнителем составляется акт, но личное присутствие должника необязательно — это может быть сделано и без его участия. Акт оформляется в трех экземплярах, один вручается в руки потребителю или отправляется почтой.

Не могут быть приостановлены: отопление, а в многоквартирных домах еще и холодное водоснабжение.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги УК обязана опломбировать соответствующее оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения. Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановкой и возобновлением предоставления коммунальной услуги, будут возмещаться за счет должника в размере, не превышающем 3 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Решение об отключении является абсолютно законным

На этой неделе стало известно, что на подъездах домов в казанских Дербышках появились объявления от управляющей компании, в которых говорится, что собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг свыше 2 месяцев, будет прекращена подача электроэнергии.

Подобные объявления появляются раз в полгода — обычно в январе и июне. О том, законно ли это и в каких случаях эта процедура недопустима, рассказала «Реальному времени» юрист «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина.

По ее словам, решение об отключении является абсолютно законным и исходит из договоров управления, которые были заключены управляющей компанией с домами. Данный пункт прописан в документе, а предупреждение об отключении должно прийти за 10 дней до самой процедуры.

В мае в Татарстане потребление электроэнергии выросло на 6,2%

Тем временем потребление электроэнергии в Татарстане в мае текущего года составило 2587,1 млн кВт·ч. Это на 6,2% больше объема потребления в мае 2021 года, следует из оперативных данных филиала Системного оператора — РДУ Татарстана.

Потребление электроэнергии с января по май 2022 года составило 14013,6 млн кВт·ч, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото: pixabay.com

Максимум потребления мощности в мае зафиксирован 23 мая в 10.00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 5,8°С. Его значение составило 3997 МВт, что на 264 МВт (7,1%) больше максимума потребления мощности в мае 2021 года.

Максим Кокунин