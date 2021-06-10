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В Казани должникам по ЖКУ пообещали отключить электричество

19:37, 10.06.2021 3
В Казани должникам по ЖКУ пообещали отключить электричество
Фото: realnoevremya.ru

В Дербышках должникам по жилищно-коммунальным услугам пообещали отключить электричество. Объявление разместила УК «Дербышки» у подъездов жилых домов.

Согласно объявлению, собственникам и нанимателям квартир, которые не оплачивали услуги ЖКХ больше двух месяцев, с 15 июня отключат электричество для момента полного погашения долга.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что с июля в Казани повысится размер платы за содержание жилья для нанимателей по договорам социального найма, найма жилья государственного или муниципального фонда и собственников квартир в домах, не определившихся со способом управления многоквартирным домом. Постановление опубликовано в электронном сборнике документов исполкома.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10 июн
    По данным обстоятельствам есть решение Конституционного Суда РФ.
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  • Анонимно 10 июн
    Врут
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  • Анонимно 10 июн
    В Абхазии 1киловатт/час стоит 0,4 рубля, а у нас в 10 раз больше. Хотя, электроэнергия и тут и там одинакова. Значит, у нас она в разы завышена!
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