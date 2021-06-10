В Казани должникам по ЖКУ пообещали отключить электричество

В Дербышках должникам по жилищно-коммунальным услугам пообещали отключить электричество. Объявление разместила УК «Дербышки» у подъездов жилых домов.

Согласно объявлению, собственникам и нанимателям квартир, которые не оплачивали услуги ЖКХ больше двух месяцев, с 15 июня отключат электричество для момента полного погашения долга.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что с июля в Казани повысится размер платы за содержание жилья для нанимателей по договорам социального найма, найма жилья государственного или муниципального фонда и собственников квартир в домах, не определившихся со способом управления многоквартирным домом. Постановление опубликовано в электронном сборнике документов исполкома.

Ольга Плешкова