В Татарстане пассажирооборот снизился на 6% по сравнению с прошлым годом
В январе-апреле 2022 года в Татарстане пассажирооборот автотранспорта общего пользования составил 408,9 млн пассажиро-километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он упал на 5,8%.
Максимальный пассажирооборот за первые четыре месяца 2022 года в Татарстане зарегистрировали в марте — почти 115 миллионов пассажиро-километров. По сравнению с февралем показатель вырос на 17,5% (с 94,89 млн), а по сравнению с январем — на 21,7% (с 90 млн).
Увеличение пассажирооборота в марте по сравнению с январем и февралем можно объяснить отменой с 21 феврале 2022 года QR-коды в общественном транспорте. Без них проехать было нельзя с 22 ноября прошлого года.
В апреле 2022 года пассажирооборот автотранспорта общего пользования в Татарстане составил 109 миллионов пассажиро-километров. Это на 11% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Татарстанстата.
По данным Татарстанстата, пассажирооборот автотранспорта общего пользования в республике за первые четыре месяца 2021-го составил почти 434 млн пассажиро-километров. Максимум пришелся на апрель — 122,5 млн пассажиро-километров, минимум — на январь — 95,4 миллиона.
По данным Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, в 2020 году пассажиропоток упал на 30% — с 260 до 183 миллионов человек по сравнению с 2019-м. В 2021 году он сократился на 20% — казанские автобусы перевезли 206 миллионов граждан.
Справка
Пассажирооборот представляет собой объем работы транспорта по перевозке пассажиров. Он определяется умножением числа пассажиров на расстояние перевозки.
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