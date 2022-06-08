В Казани осудили водителя грузовика, виновного в смертельном ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокуратура Московского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города, которого суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Суд установил, что 22 октября 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического обвинения, управлял грузовиком. Когда он двигался по правой полосе проезжей части Большого Казанского кольца, со стороны улицы Серова в направлении проспекта Ибрагимова, то столкнулся с остановившимся на дороге автомобилем «Лада Самара», затем наехал на двух пешеходов. Один из них погиб на месте, второй получил тяжелые травмы.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортом на два года. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Фото: прокуратура РТ

В апреле прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Узбекистана. Его обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В декабре прошлого года мужчина ехал по дороге в Лаишевском районе Татарстана и столкнулся с машиной Chevrolet. От полученных травм на следующий день скончался в больнице 40-летний пассажир обвиняемого.

Дарья Акимова