В Татарстане перед судом предстанет житель Узбекистана, который устроил смертельное ДТП

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Узбекистана. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина ехал на автомобиле Daewoo Nexia по дороге в Лаишевском районе республике. На перекрестке Столбище — Атабаево — Никольское он столкнулся с машиной Chevrolet.

Фото: Максим Платонов

От полученных травм на следующий день скончался в больнице 40-летний пассажир обвиняемого. Свою вину мужчина полностью признал. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно сообщалось, что в республике перед судом предстанет 46-летний житель Альметьевска, который пытался не сбить кабана и устроил смертельное ДТП. Авария произошла в октябре прошлого года.

Диана Жиленкова