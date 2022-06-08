Татарстанцев предупредили о сильном ветре 9 июня

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в четверг, 8 июня, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по республике.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане местами ожидается сильный северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 15—17 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозу синоптиков, местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы, сильный ветер и порывы до 26 м/с.



Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг погода улучшится, однако осадки не прекратятся. Ожидается небольшой дождь, днем преимущественно на востоке республики. Днем потеплеет до +18.. +23.



Татьяна Демина