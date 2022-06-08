Сегодня в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и до +18 градусов

В среду, 8 июня, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы, прогнозируют в Гидрометцентре республики.



Днем потеплеет до +13..+18 градусов. В Казани прогнозируется от +15 до +18 градусов. В Набережных Челнах ожидается от +13 до +16 градусов.

Ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать до 26 м/с, предупреждают синоптики.

Фото: Максим Платонов

В понедельник, 6 июня, в Татарстане объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 июня. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, погода улучшится в четверг, однако осадки не прекратятся. Ожидается небольшой дождь, днем преимущественно на востоке республики. Днем потеплеет до +18.. +23.



Татьяна Демина