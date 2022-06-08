В Иннополисе сняли клип о городе

Репер «Культура небес» презентовал клип об Иннополисе. Ролик опубликован на YouTube.

В видео показаны университет Иннополис, городские улицы, технопарк. В клипе появился и мэр технограда Руслан Шагалеев.

Завтра, 9 июня, в Иннополисе отпразднуют семилетие со дня заселения первых жителей и официального открытия, а также юбилейное десятилетие со дня начала строительства города. В этот день ожидается авиашоу от пилотажной группы «Стрижи», выступление Басты и ZOLOTO, детское анимационное шоу, музыкально-гастрономический фестиваль и салют. Ведущими праздника станет блогеры «Громкие рыбы», а также шоумен Артур Королёв.

В конце мая университет Иннополис открыл в Хабаровске свое официальное представительство. До 2023 года здесь повысят квалификацию более 3 тысяч преподавателей и методистов.



Татьяна Леухина