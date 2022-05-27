В Хабаровске открылось официальное представительство Университета Иннополис

Университет Иннополис открыл в Хабаровске свое официальное представительство. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Оно объединит вузы и ссузы из 11 субъектов Дальневосточного округа и организует обучение цифровым компетенциям для их профессорского-преподавательского состава. До 2023 года здесь повысят квалификацию более 3 тысяч преподавателей и методистов. Отмечается, что уже 35 университетов и колледжей региона присоединились к проекту.

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, появление такого партнера поможет региону еще успешнее работать над максимальной диверсификацией экономики, требующей современных специалистов, особенно в сфере IT. Первый проректор Иннополиса Искандер Бариев отметил, что работа по развитию профессиональной ориентации может стать ключевым направлением в сотрудничестве правительства региона и университета.

Фото: Максим Платонов (архив)

В середине мая стал известно, что правительство России за 3 года направит 1,5 миллиарда рублей на оценку качества подготовки IT-специалистов. Тестированием выпускников «цифровых кафедр» российских вузов займется Университет Иннополис.

Дарья Акимова