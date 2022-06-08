Главный подарок жизни: для 25% россиян — ребенок, для 3% — работа

Фото: Максим Платонов

Четверть опрошенных россиян назвали главным подарком в своей жизни появление ребенка. Чаще всего такой ответ давали женщины — 32%, среди мужчин процент ниже — 17%, следует из исследования портала Superjob.

Саму жизнь главным подарком назвал каждый пятый опрошенный россиянин. Среди женщин такой ответ дали 21% респондентов, среди мужчин — 19%.

Каждый десятый считает главным подарком своей жизни семью. Еще 6% — любовь и встречу с любимым человеком. Столько же респондентов назвали здоровье.

Работу главным подарком своей жизни считают лишь 3% опрошенных. Такой ответ звучал чаще от мужчин, чем от женщин — 3% и 2% соответственно. Еще 3% самым ценным подарком в своей жизни считают ум, опыт и мудрость.

Фото: Максим Платонов

Затруднились назвать главный подарок своей жизни 9% респондентов. Еще 4% опрошенных сказали, что с ними ничего такого не случалось. Автомобиль, мотоцикл, друзей, возможность путешествовать, образование, домашних животных и прочее назвали 7% россиян.

В опросе участвовали 1 600 респондентов из 396 населенных пунктов России. Участниками исследования было экономически активное население России старше 18 лет.

Согласно другому исследованию, в Казани женщины чаще получают подарки и премии в честь 8 Марта, чем мужчины в честь Дня защитника Отечества. В столице Татарстана премии, приуроченные к 23 февраля, выплачивают только 11% работодателей.



Татьяна Демина