Исследование: в Казани на гендерные праздники женщины чаще получают премии и подарки

В Казани женщины чаще получают подарки и премии в честь Восьмого марта, чем мужчины в честь Дня защитника отечества. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

В столице Татарстана премии, приуроченные к 23 февраля, выплачивают только 11% работодателей. В 81% компаний такая практика не принята.

При этом, отвечая на аналогичный вопрос про Восьмое марта, выяснилось, что 14% будут премировать сотрудниц, 82% нет, еще оставшиеся 4% не ответили.

При этом 42% работодателей из Казани сказали, что они планируют в этом году дарить подарки на 23-е февраля, а 38% нет. В случае же с презентами на 8 марта ответы компаний в городе распределились следующим образом: 47% ответили утвердительно, 38% отказались от подарков в Международный женский день.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премии по случаю 23 февраля сегодня выплачивают 14% компаний, а по случаю 8 Марта — 17%. Корпоративные подарки в честь этих праздников дарят чаще — в 47% и 50% организаций соответственно.

На этой неделе SuperJob сообщал, что в России 43% работодателей планируют устроить корпоративы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. 23% предпочитают отметить оба праздника, а 12% объединят их в одно мероприятие.



Специалисты сервиса «Авито» ранее выяснили, что хотели бы получить казанские мужчины в подарок на 23 февраля.

Татьяна Леухина