Более 30 тысяч россиян воспользовались туристическими чартерами в этом году

Свыше 30 тысяч туристов в этом году уже воспользовались чартерной программой. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Благодаря субсидиям на чартерные авиарейсы стоимость пакетных туров снижается в 1,5—2 раза. Туристам уже доступно 12 направлений — Татарстан, Бурятия, Владивосток, Дагестан, Чечня, Калининград, Тобольск, Тюмень, Сахалин, Алтай, Камчатка и Карелия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов, — передает ТАСС слова Чернышенко.

На минувших выходных правительство России одобрило выделение средств на реализацию проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из федерального бюджета регионам России выделят в текущем году 3,4 миллиарда рублей, в 2023 году — 10,6 миллиарда. На 2024 год предусмотрели 10,1 миллиарда рублей.



Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщал, что в мае республика получила 284 миллиона рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Татьяна Леухина