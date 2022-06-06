Кадровые перестановки и стратегия развития прибрежных зон Казанки

Обзор главных событий недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

Кадровая сенсация недели — директор челнинского ООО «Кориб» Олег Коробченко в статусе вице-премьера. Это известный в Татарстане предприниматель и депутат, владелец многопрофильного бизнеса, многодетный отец, экс-кандидат в президенты республики. С одной стороны, выбор логичный. С другой — в этой ипостаси увидеть Олега Коробченко, человека из бизнеса, мало кто ожидал. О том, каких перемен ждать в промышленной политике республики, а также о событиях, попавших в объективы камер команды из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «ТНВ», — в нашем обзоре.

Настоящий лидер и в бизнесе, и в политике

Устойчивость российской экономики стала неожиданностью для западных политиков, рассуждает ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. Вдруг выяснилось, что значимость и ценность экономики не всегда измеряется только размером ВВП. Экономика России — это прежде всего тонны, километры и кубометры полезной продукции.

Как недавно заметил Владимир Путин: «Российская экономика санкционный удар выдерживает весьма достойно». Свою оценку экономической ситуации в стране на неделе дал и премьер Михаил Мишустин. Он заявил, что России удалось обеспечить стабильность экономики и сбалансировать курс рубля, несмотря на санкционное давление западных стран. В условиях жестких рестрикций важно сохранять дружеские, добрососедские и партнерские отношения. Но здесь нужно правильно расставить приоритеты.

Главной альтернативой поставщикам из-за рубежа должны стать отечественные предприниматели, собственные производители, которым нужно оказать всемерную поддержку. И это требует особых усилий, особых программ и институтов развития от властей. Что-то из этого, безусловно, делается, но, по мнению ряда экспертов, явно недостаточно в условиях дефицита времени и сложности ситуации. Время требует более смелых, в том числе нестандартных шагов и решений. Смелых, решительных и нестандартных людей. В таком контексте знаковым видится назначение, которое произошло в самом начале минувшей недели в Татарстане.

«Быстро и правильно оценивает ситуацию. Где чего не хватает, быстро восполняет», — так о нем говорят друзья-соратники. Фото: tatarstan.ru

Альберта Каримова, который уезжает в Москву на высокую позицию заместителя министра промышленности (что, несомненно, можно рассматривать, как усиление татарстанского лобби в правительстве Михаила Мишустина) на посту вице-премьера и министра промышленности и торговли Татарстана сменяет Олег Коробченко - пока с приставкой «и.о.». Известный в республике предприниматель и депутат, основатель и владелец многопрофильного бизнеса, лидер татарстанского отделения «Партии Роста», благотворитель и многодетный отец, примерный семьянин, спортсмен, экс-кандидат в президенты РТ, политик. С одной стороны, выбор логичный — промышленник во главе Минпромторга в эпоху импортозамещения. Многие эксперты говорят, что это сильный ход Рустама Минниханова. С другой — именно в этой ипостаси чиновника увидеть Олега Коробченко, человека из бизнеса, мало кто ожидал. Назначение неожиданное, но к этому все шло. «Быстро и правильно оценивает ситуацию. Где чего не хватает, быстро восполняет», — так о нем говорят друзья-соратники.

Напористый и в то же время коммуникабельный Олег Коробченко является основателем разноплановых по своим направлениям бизнесов. Под его началом компания «Кориб» превратилась в крупнейшее в Поволжье предприятие по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию грузовой техники. Коробченко построил с нуля аккумуляторный завод в «Алабуге», сегодня один из лучших в России. А в Кировской области организовал агропромышленное производство по передовым технологиям.

Курс на импортозамещение

«Импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», — сказал президент России на пленарном заседании первого Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи. Владимир Путин отметил, что, возможно, это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.

Понятно, что технологии сами по себе не рождаются и не развиваются — все это делают люди. Изучая тему импортозамещения, съемочная группа программы «7 дней» познакомилась с людьми, которые делают станки.

При слове «станкостроение» сразу представляются огромные цеха с гектарами площадей, десятками рабочих. Но производство, о котором корреспонденты программы сняли сюжет, — это скорее малый и средний бизнес, расположившийся на территории технополиса «Химград» в Казани.

В планах компании — модернизация и автоматизация всех процессов, а также готовность заменить импортное оборудование. Фото: trace-magic.business.site

На станках собственного производства здесь делают новые станки для других производств. По словам генерального директора ООО «Казанская станкостроительная компания «Трейс» Айрата Валиуллова, началось все со столярного дела еще в 90-е годы, делали эксклюзивную мебель. «Для этого нужны были станки с программным управлением. Покупать было дорого, поэтому решили делать для себя такие станки», — рассказывает герой сюжета.

С 2011 года столярное производство постепенно превратилось в станкостроительное. Кроме того, что производство это импортозамещающее, патриотизма делу добавляет то, что бизнес семейный. В планах компании — модернизация и автоматизация всех процессов, а также готовность заменить импортное оборудование и сделать его доступным для российского потребителя.

Жемчужина проекта «Стратегия реки Казанки»

Традиционно летом в фокусе внимания корреспондентов программы «7 дней» и тема урбанистики — науки о развитии городов.

На минувшей неделе речь зашла о реке Казанке. Ее длина только в черте Казани составляет 22 километра. Как отмечают журналисты, в Казани еще сохранились места, мало знакомые даже жителям города.

Одно из таких мест — парк «Русско-Немецкая Швейцария». Это уголок нетронутой практически природы между мостом «Миллениум» и третьей транспортной дамбой. Это жемчужина города и жемчужина проекта «Стратегия реки Казанки», который предполагает создание крупнейшей в России экосистемы прибрежных парков.

«Русско-Немецкая Швейцария» — это жемчужина города и жемчужина проекта «Стратегия реки Казанки». Фото: kzn.ru

Это 12 новых прибрежных парков, 1 536 гектаров новых парковых территорий, 150 километров новых пешеходных маршрутов вдоль реки и 5 700 000 посетителей ежегодно, из которых почти четверть туристы — вот что такое стратегия развития Казанки, от Голубых озер до Волги.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как в республике прошел теплый и особенный праздник — День защиты детей и как развивается в Татарстане специальная программа инфраструктуры садоводческих обществ, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на «ТНВ» 6 июня, в 13.00, или на сайте телеканала.