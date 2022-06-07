Лавров обсудит с Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российский МИД.

Помимо этого, министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе. Лавров расскажет турецким коллегам о ходе спецоперации на Украине, а также о шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения.

Фото: wikipedia.org

На днях Лавров заявил в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», что Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. До этого, по его словам, Украина вроде бы выдвинула предложение о том, как решить вопрос. Россия эти предложения взяла за основу. Однако после запрета Запада позиция Киева на переговорах резко изменилась.



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Дарья Акимова