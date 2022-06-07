В Казани отремонтируют Дом Тупицина XIX века — в нем находится Управление Роспотребнадзора по Татарстану

В Казани капитально отремонтируют здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану, расположенные по ул.Большой Красной, 30, лит. А, А1, А2 и Д1. На это из республиканского бюджета направят более 64,1 миллиона рублей.

Здание по ул.Большой Красной, 30 — объект культурного наследия регионального значения — Дом Тупицина, XIX века. В документах Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия указано, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Дом Тупицина построен в Казани 1851 году по проекту архитектора Фомы Петонди для купца второй гильдии Н.Л. Тупицына. В 1865 году с левой стороны появился двухэтажный пристрой с лестничной клеткой. В 1894-м дом перешел во владение Дворянского собрания — там организовали богадельню для дворянского сословия.

Кроме капитально ремонта здания, требуется благоустроить прилегающую территорию. Заказчика, который займется работами, ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Фото: kzn.ru

Работы требуется завершить до 1 декабря. Ремонт затронет крышу, окна и подоконники. От подрядчика требуется провести электромонтажные работы, монтаж пожарно-охранной сигнализации и так далее.

«Реальное время» сообщало, что в Казани планируется капитально отремонтировать Дворец земледельцев, в котором располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить более 82,8 миллиона рублей.



Татьяна Демина