Около 600 срочников задействовали в спецоперации России на Украине

12 офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы в специальной военной операции на Украине. Всех срочников уже вернули в Россию, сообщил прокурор Западного военного округа Артур Егиев.

С самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска. Надзорное ведомство подняло вопросы, связанные с увольнением должностных лиц, допустивших нарушения, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявлял, что для участия в спецоперации на Украине направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.

После начала спецоперации президент России Владимир Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в ней. Однако позже выяснилось, что в частях ВС страны, которые участвуют в операции, были срочники. В Главную военную прокуратуру направили материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за это.



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Татьяна Леухина