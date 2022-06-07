В России зарегистрировали 3 259 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 3 259 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 358 459.

Выздоровели за сутки 5 135 пациентов с COVID-19, всего — 17 772 888. Госпитализировано с коронавирусом еще 1 866 россиян, сообщает федеральный оперштаб. Накануне сообщалось, что в больницы попали 662 человека.

Умерли за сутки 73 человека. С начала пандемии инфекция унесла жизни 379 657 россиян.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина