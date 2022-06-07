В Татарстане выявили 107 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 107 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 150 862.

Госпитализировали 58 пациентов за сутки. Выздоровели от коронавируса еще 182 татарстанца, всего — 146 261 пациент.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала пандемии от инфекции скончались 1 995 татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане на зарегистрировано.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане не фиксируют уже почти две недели. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Последние актуальные новости о пандемии COVID-19 — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина