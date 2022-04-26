Казанский дворец земледельцев замкнул тройку самых популярных дворцов России

Дворец земледельцев в Казани занял третье место в топ-7 самых популярных дворцов России — его посещают 5% туристов, выяснил по результатам опроса в социальных сетях сервис бронирования жилья Tvil.ru.



Первое место в рейтинге самых популярных архитектурных сооружений России занял Воронцовский дворец, который находится в городе Алупка — его в путешествиях посещают 45% россиян. На втором месте — Зимний дворец в Санкт-Петербурге, он набрал 39% голосов.

Четвертое место в рейтинге — у Коломенского дворца в Москве — за него 3% россиян. Пятерку замкнул Путевой дворец в Твери — тоже 3%. Столько же респондентов проголосовали за Дворец Алфераки в Таганрогском краеведческом музее в Таганроге. 2% выбрали Дом-дворец Баташевых в городе Выкса, Нижегородская область.

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, наиболее популярных среди туристов для отдыха на майские праздники. Столицу Татарстана выбирают 5,3% туристов — по сравнению с прошлым годом Казань выбирают на 66% чаще.

Маргарита Головатенко