Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID для посещения спортивных мероприятий

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России не поддержало законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID), внесенный в Госдуму депутатами от КПРФ. Об этом сообщает ТАСС.

Fan ID (паспорт болельщика) был введен в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Он представлял собой персонифицированную карту зрителя, которую должен был получить каждый покупающий билет на матчи.

По мнению депутатов от КПРФ, действующие ограничения для болельщиков нецелесообразны, так как за прошедшие семь лет не произошло ни одной многочисленной драки на трибунах во время спортивных мероприятий. Однако в Кабмине завили, что на основании изложенного законопроект российским правительством не поддерживается.

Фото: pixabay.com

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение Fan ID — электронных паспортов для спортивных болельщиков. Он вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Дарья Акимова