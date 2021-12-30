Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий

Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон, предполагающий введение Fan ID — электронных паспортов для спортивных болельщиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь паспорт болельщика потребуется для посещения спортивных мероприятий. Оформить его можно будет через портал «Госуслуги». Позже Кабмин определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых такой документ понадобится.

Fan ID был введен в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Это была персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый покупающий билет на матчи.

Фото: pixabay.com

Законопроект о введении паспорта болельщика Госдума приняла в третьем чтении в середине декабря.

Дарья Акимова