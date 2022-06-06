В МИД заявили, что Россия внесла 61 гражданина США в стоп-лист в качестве ответных мер

МИД России расширил стоп-лист в отношении граждан США в качестве ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции Вашингтона. Об этом сообщает RT.

В списке оказались в том числе американские министры финансов и энергетики Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Гражданам США, попавшим в этот перечень, закрыт въезд в Россию на постоянной основе.



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В мае МИД России сообщил о внесении 963 граждан США в национальный стоп-лист. В нем оказались: директор ЦРУ Уильям Бёрн, члены палаты представителей от Республиканской и Демократической партий, госсекретарь США Энтони Блинкен, журналисты, комментаторы CNN и многие другие.



В начале июня Минфин США расширил санкционный список против России. Под ограничительные меры попал глава Минстроя страны, экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин. Также в списке оказались официальный представитель МИД Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр транспорта Виталий Савельев.

Дарья Акимова