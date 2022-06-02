Минфин США ввел санкции против Файзуллина, Захаровой и Решетникова

Министерство финансов США расширило санкционный список против России. Под ограничительные меры попал глава Минстроя страны, экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.

В список также попали официальный представитель МИД Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр транспорта Виталий Савельев.

Кроме того, американское правительство вводит санкции против «Северстали». Сделки с горно-металлургической компанией необходимо завершить до 31 августа. В санкционный список также попали ООО «Севергрупп» и Nordgold. Срок завершения сделок — до 1 июля.

Фото: mid.ru (на фото — Мария Захарова)

В антироссийский санкционный список попали семь яхт и три самолета. Исключением среди ограничительных мер стали транзакции, связанные с выплатами пенсий американским лицам, передает ТАСС.

Несколько дней назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что санкции против России достигли предела, однако они не привели к ожидаемым результатам. По ее словам, страна по-прежнему развивается и справляется с оказываемым на нее давлением.

Диана Жиленкова