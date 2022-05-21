МИД России запретил въезд 963 гражданам США

МИД России сообщил о внесении 963 граждан США в национальный «стоп-лист». Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Гражданам США, попавшим в этот перечень, закрыт въезд в Россию на постоянной основе. В нем оказались: директор ЦРУ Уильям Бёрн, члены палаты представителей от республиканской и демократической партии, госсекретарь США Энтони Блинкен, журналисты, комментаторы CNN и многие другие.

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Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы «заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, отметили в МИДе.

В конце апреля российское ведомство опубликовало поименный список 592 граждан Канады, находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в страну.



Ранее МИД России ввел санкции в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Также под ограничительные меры попали 87 канадских сенаторов.



Татьяна Леухина