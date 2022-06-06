В Казани сошел трамвай с рельсов на улице Тукая

В Казани на улице Тукая, 125 сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

На участке было ограничение в 15 км/ч для обеспечения безопасности движения. По предварительной информации, водитель вагона ехал со скоростью 27 км/ч, это и привело к сходу.

Движение маршрута №5 временно приостановили. На месте работают специалисты, чтобы как можно быстрее поставить вагон и запустить движение. Причины схода установит комиссия, в случае подтверждения вины водителя он понесет ответственность.

Последний инцидент со сходом трамвая с рельсов произошел в начале апреля. Рельс разорвало от перепада температур. Трамвай снес ограждение на улице Зорге.



Татьяна Леухина