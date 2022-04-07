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В Казани на улице Зорге трамвай сошел с рельсов

09:10, 07.04.2022
В Казани на улице Зорге трамвай сошел с рельсов
Фото: Комитет по транспорту Казани

На улице Зорге в Казани трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

Это произошло из-за того, что рельс разорвало от перепада температур. На данном участке ведутся восстановительные работы.

Часть трамвая в результате происшествия оказалась на автомобильной дороге. Транспорт задел и снес ограждение, отделяющее проезжую часть.

В прошлый раз трамвайный вагон сошел с рельсов в Казани из-за разрыва рельса 12 марта около остановки «Агропарк». Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в феврале сообщал, что в Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Маргарита Головатенко
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