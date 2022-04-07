В Казани на улице Зорге трамвай сошел с рельсов
На улице Зорге в Казани трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.
Это произошло из-за того, что рельс разорвало от перепада температур. На данном участке ведутся восстановительные работы.
Часть трамвая в результате происшествия оказалась на автомобильной дороге. Транспорт задел и снес ограждение, отделяющее проезжую часть.
В прошлый раз трамвайный вагон сошел с рельсов в Казани из-за разрыва рельса 12 марта около остановки «Агропарк». Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в феврале сообщал, что в Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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