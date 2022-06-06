Потребкредитование в Татарстане рухнуло почти вдвое

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в январе — апреле 2022 года выдали потребительские кредиты на общую сумму 22,5 миллиарда рублей. Это на 48,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, за первые четыре месяца 2021 года объем выданных татарстанцам потребительских кредитов составлял 43,3 миллиарда рублей. По этому показателю республика занимала шестое место среди 30 регионов-лидеров по сумме выданных кредитов этого вида.

Самую значительную динамику снижения объемов выданных потребкредитов зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе — там показатель обрушился на 53,7%, в Пермском крае -51,3%, в Якутии -51,1%, Иркутской области -50,8% и Красноярском крае -50,5%.

— В целом нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинной» весной 2020 года. Только сейчас основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель — май, как два года назад, а на март — апрель, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в январе — апреле 2022-го объем выданных потребкредитов сократился на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца выдали таких кредитов на 740 миллиардов рублей.



Как рассказывали в НБКИ, в марте 2022 года в Татарстане выдали 17,1 тысячи потребительских кредитов, что на 55,4% меньше по сравнению с февралем (38,4 тысячи). Средний размер потребкредита в начале весны составил 132 565 рублей. По сравнению с февралем 2022 года он обрушился на 45,9% — в конце зимы его сумма оценивалась в 245 005 рублей.



Татьяна Демина