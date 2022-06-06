В МИД Китая заявили, что санкции не смогут решить украинский кризис

Новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине. Европа и весь мир платят за них высокую цену, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

— Масштабные и неизбирательные санкции, введенные против России некоторыми странами, ничуть не облегчили ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатили за них высокую цену, — приводит «РИА Новости» его слова.

С дальнейшей эскалацией санкций жители страны Европы столкнутся с инфляцией и безработицей, а миру придется столкнуться с серьезными проблемами — энергетическим и продовольственным кризисами.

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В начале июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Новые ограничительные меры предполагают отказ стран Евросоюза от импорта нефти из РФ в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев. Также речь идет о поэтапном отказе от российской нефти, перевозимой по морю.



Вчера заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Европейский союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против России.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен выразил мнение, что антироссийские санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий.

Татьяна Леухина