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В Казани на Дне России выступит Максим — опубликована программа мероприятий

14:49, 11.06.2021
В Казани на Дне России выступит Максим — опубликована программа мероприятий
Фото: kzn.ru

В субботу, 12 июня, в Казани пройдет День России. Программу мероприятий опубликовала мэрия города.

  • В 9.00 — праздничный марш дружбы народов с участием представителей национально-культурных автономий. В это же время начнет работу молодежный «Этномаркет».
  • В 11.00 — в парках имени Урицкого, Горького и «Крылья Советов» начнутся концерты. В это же время в парке Победы откроют новый памятник воинам-интернационалистам.
  • В 14.00 — состоится концерт лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Кремле. Параллельно начнется молодежный фестиваль этномузыки «Таба».
  • В 15.00 — в КДК имени Ленина споет свои песни ансамбль ВДВ «Голубые береты».
  • В 18.00 — на Кремлевской набережной начнется концертная программа. Там выступят творческие коллективы и исполнители, среди которых заслуженный артист Татарстана Айдар Галимов. Певица Максим станет хедлайнером вечера.
  • В 22.00 — казанцы смогут посмотреть на праздничный салют на набережной у Центра семьи «Казан» и на Кремлевской набережной.

В День России Казанская телебашня порадует жителей города праздничным освещением. В этот день телебашни РТРС включат праздничные сценарии архитектурно-художественных подсветок.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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