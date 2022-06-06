Правительство направит еще более 5,6 млрд рублей на детские выплаты

Три российских региона получат 5,6 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства получат Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Дагестан. Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: Максим Платонов

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет ввели еще в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет. Недавно стало известно, что татарстанские семьи с детьми уже получили 271,8 млн рублей новых выплат. Всего на эти цели направят 1,3 млрд.

Татьяна Леухина