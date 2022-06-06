Патриарх Кирилл надеется на включение основ православия в школьную программу

Православная церковь должна больше работать с молодежью, вести диалог с системой образования, чтобы всем детям в общеобразовательной школе преподавали основы православия. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Великий дар православной веры необходимо укреплять в сердцах людей, особенно молодежи, которая находится под воздействием современного информационного потока, считает он. У большинства представителей подрастающего поколения не выработалось критическое отношение ко всему, что доходит до них из Интернета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Патриарх отметил важность работы с молодежью, заявил о необходимости развивать и поддерживать воскресные школы, строить взаимоотношения с системой образования, чтобы и в общеобразовательной школе преподавали основы православия, пишет «Интерфакс».



В апреле глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с первого класса будет преподаваться историческое просвещение. Также он сообщил о недопущении в учебниках истории плохого отношения к другим народам, в том числе Украины и Белоруссии.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин отмечал, что вопрос проведения уроков истории с первого класса сейчас обсуждается. Отдельно он добавил, что уроки по всем предметам будут направлены в том числе и на воспитание личности.

Татьяна Леухина