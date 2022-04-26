В Минобрнауки Татарстана обсуждают вопрос проведения уроков истории с первого класса
Вопрос проведения уроков истории с первого класса сейчас обсуждается. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
— Считаю, что каждый классный руководитель имеет возможность проводить урок истории. Для учителей начальных классов, когда они будут проходить повышение квалификации, мы обязательно проработаем модуль, — приводит его слова пресс-служба Минобрнауки РТ.
Уроки по всем предметам будут направлены в том числе и на воспитание личности.
— Это единый процесс, который составляет образование в целом. А сегодня мы нуждаемся в усилении основных моментов, — отметил Хадиуллин.
На прошлой неделе глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с первого класса будет преподаваться историческое просвещение. Также он сообщил о недопущении плохого отношения в учебниках истории к другим народам, в том числе Украины и Белоруссии.
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