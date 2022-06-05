В Австрии предложили ввести промежуточный этап вступления Украины в ЕС

В процессе предоставления Украине членства в Евросоюзе (ЕС) необходимо ввести промежуточный этап. Такое мнение выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

ЕС следует разработать «европейскую подготовительную зону», благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам.

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По его словам, сейчас Украина борется за свое политическое и территориальное выживание.

— На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом, — передает «Коммерсант».

В конце мая министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон выразил мнение, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять не один десяток лет, учитывая требования, которые предъявляют к странам-кандидатам. Целесообразно предложить привилегии Украине и другим странам, желающим более тесных отношений с ЕС, например Молдавии и Грузии.



Татьяна Леухина