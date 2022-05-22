Во Франции считают, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять не один десяток лет, учитывая требования, которые предъявляют к странам-кандидатам. Такое мнение озвучил министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон.

— Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два года, — это не будет правдой, потому что ЕС предъявляет определенные требования [к кандидатам]. Это может быть 15 или 20 лет... Это очень долгая процедура, — передает ТАСС его слова.

Фото: diplomatie.gouv.fr

Бон считает, что целесообразно предложить привилегии Украине и другим странам, желающим более тесных отношений с ЕС, например, Молдавии и Грузии. Для этого необходимо создать политическое сообщество, в рамках которого украинцы могли бы получить право свободного перемещения по Европе, получить доступ к части средств из европейских фондов для восстановления страны, ее экономики.

В конце апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выразил мнение, что Киев и Брюссель должны выстраивать отношения способом, не подразумевающим полноправного членства Украины в Евросоюзе.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз 28 февраля. Европарламент на следующий день поддержал резолюцию статуса страны-кандидата.



Татьяна Леухина