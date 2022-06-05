В Казани в субботнике на озере Глубоком приняли участие более 350 человек

В Казани более 350 человек приняли участие в очистке берегов и подводной части озера Глубокое. Акцию приурочили ко Дню эколога, Всемирному дню окружающей среды и Международному дню очистки водоемов.

Совместными усилиями очистили 62 тыс. кв. м береговой территории и 7 тыс. кв. м под водой. Прибрежную территорию убирали школьники, студенты, экологи и волонтеры, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» побывало на уборке озера Глубокое и опубликовало фоторепортаж с места событий.

В конце мая министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщал, что в Татарстане по итогам санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего в первый день апреля, вывезли 510 тысяч кубометров отходов — 34 тысяч КАМАЗов с мусором.



Татьяна Леухина