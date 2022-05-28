Татарстанцы за два месяца убрали и вывезли 34 тысячи КАМАЗов мусора

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего в первый день апреля, вывезли 510 тысяч кубометров отходов, а это 34 тысяч «КАМАЗов» с мусором, сообщил на республиканском совещании в Кабмине РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.



В мероприятиях задействовали более 19 тысяч единиц техники. За два месяца почти 1,5 тысяч экологических акций объединили тысячи энтузиастов и добровольцев. Представители муниципалитетов высадили более 760 тысяч деревьев и кустарников, а предприятия и организации — около 540 тысяч.

Фото: Максим Платонов (архив)

Экватор санитарного марафона отмечался республиканским субботником. В конце апреля он прошел одновременно во всех городах и районах. На нем собрали более 41 тысяч кубометров отходов, участие приняли 253 тысяч человек.

В конце апреля сообщалось, что с начала месяца выявили 2 271 нарушение. Тогда же были нназначены административные штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко