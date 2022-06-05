За сутки в России выявили 3 786 случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 3 786 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии инфекцию подхватил 18 351 851 житель страны.

По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы еще 837 заболевших. Это на 43,9% меньше по сравнению с 4 июня. С начала пандемии от COVID-19 выздоровел 17 764 261 пациент, в том числе 3 935 — за минувшие сутки.

Коронавирус унес жизни еще 75 россиян. С начала пандемии от COVID-19 скончались 379 520 граждан.



Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки проведено 132 тысячи тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 295,3 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова