За сутки поставки российского газа по «Северному потоку» снизились почти на 9%

За последние сутки поставки российского газа по «Северному потоку» снизились почти на 9% — с порядка 7 млн кубометров в час до 6,4 млн кубометров. Таковы данные оператора магистрали Nord Stream AG.

Согласно информации WindEurope и транспортных операторов, транзит голубого топлива по «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе сократился в связи с увеличением производства энергии из возобновляемых источников Европы, передает «РИА Новости».

Фото: nord-stream2.com

В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия. На этой неделе стало известно, что к такому решению пришла и датская компания Ørsted.

Диана Жиленкова