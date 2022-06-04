В Болгаре проходит Автосабантуй — видео

В Болгаре со 2 по 5 июня проходит фестиваль «VanlifeFest — Сабантуй 2022». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Фестиваль проходит в формате автокемпинга. В Болгар съехались автопутешественники со всей России, а также Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ.

Для гостей организовали культурную программу, местные производители представили свою продукцию.

Напомним, в селах и районных центрах республики Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах «праздник плуга» состоится 18 июня, а в Казани — 19 июня. Как выясняло «Реальное время», услуги по организации и проведению Сабантуя в поселке Мирном и на Казанском ипподроме обойдутся в 38,4 млн рублей.

Татьяна Леухина