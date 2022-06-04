Лавров заявил о выполнении всех задач на заводе «Азовсталь» в Мариуполе с минимальными потерями

Все задачи специальной операции России на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были решены с минимальными потерями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

— Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь». В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» просто сдались, — передает ТАСС его слова.

Фото: кадр видео Минобороны России

На этой неделе министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что на территории Донецкой Народной Республики находится порядка 2,3 тысячи военнопленных с «Азовстали».

На прошлой неделе глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов. Пока нет 100% гарантии полной зачистки завода, отмечал он.

Татьяна Леухина