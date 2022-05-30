В ДНР заявили, что у них содержатся 2,3 тысячи пленных с «Азовстали»

На территории Донецкой Народной Республики находится порядка 2,3 тысячи военнопленных с «Азовстали». Об этом заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

— Все военнопленные находятся на территории ДНР... Конкретно военнопленных, которые с «Азовстали», у нас порядка 2300 человек, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: кадр видео Минобороны России

Отношение к ним — как к обычным военнопленным, с ними работают следователи.

На прошлой неделе глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов. Пока нет 100% гарантии полной зачистки завода, отмечал он.



Татьяна Леухина