Ринат Фахретдинов вышел на дебютный бой в UFC
Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов вышел на дебютный бой в UFC. Спортсмен был в тюбетейке.
Фахретдинов на турнире UFC Вегас 56 проведёт бой с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.
Главным событием турнира UFC Вегас 56 станет поединок россиянина Александра Волквао и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.
В августе прошлого года Фахретдинов дал интервью «Реальному времени», где рассказал о раскладах в вольной и греко-римской борьбе и попытках похайпиться представителей шоубизнеса на религии и MMA.
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