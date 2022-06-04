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Ринат Фахретдинов вышел на дебютный бой в UFC

20:43, 04.06.2022
Ринат Фахретдинов вышел на дебютный бой в UFC
Фото: соцсети

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов вышел на дебютный бой в UFC. Спортсмен был в тюбетейке.

Фахретдинов на турнире UFC Вегас 56 проведёт бой с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.

Главным событием турнира UFC Вегас 56 станет поединок россиянина Александра Волквао и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.

В августе прошлого года Фахретдинов дал интервью «Реальному времени», где рассказал о раскладах в вольной и греко-римской борьбе и попытках похайпиться представителей шоубизнеса на религии и MMA.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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