Илон Маск потерял почти $17 млрд из-за утечки о сокращениях в Tesla

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял $16,9 миллиарда, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%. Об этом сообщил Forbes.

Маск по-прежнему остается богатейшим человеком мира. Его состояние оценивается в $216,8 миллиарда.

Фото: pxhere.com

В конце апреля американский предприниматель потерял $29 миллиардов в первый день после того, как он договорился с Twitter о покупке соцсети. Причина — падение стоимости акций Tesla. По итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%. Это было сильнейшее суточное падение с февраля 2020 года.



С конца января этого года основатель компаний SpaceX и Tesla потратил на покупку акций Twitter $2,64 млрд. Сделки проходили почти каждый день.

Татьяна Леухина