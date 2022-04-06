Илон Маск с конца января 2022 года потратил на покупку акций Twitter $2,64 млрд

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с конца января 2022 года потратил $2,64 млрд на покупку акций Twitter. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документацию, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бизнесмен совершал сделки по покупке акций почти каждый день. Наиболее крупная покупка произошла 7 февраля — более 4,8 млн акций на сумму $176 млн. По имеющимся данным, предпринимателю принадлежит 9,1% акций Twitter. По состоянию на закрытие торгов акциями соцсети накануне, доля Маска составляет $3,73 млрд.

Отмечается, что Маск подал документы в SEC по форме 13D, означающей, что инвестор намерен принимать активное участие в работе компании. До этого он подал их по форме 13G, предполагающей регистрацию пассивной доли в компании. Кроме того, накануне стало известно, что бизнесмен войдет в состав совета директоров Twitter.

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Накануне Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $219 млрд.

Дарья Акимова