В начале следующей недели в Татарстане пройдут дожди и потеплеет до +24 градусов

Фото: Максим Платонов

В начале следующей недели в Татарстане установится теплая, но дождливая погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В понедельник, 6 июня, в Татарстане потеплеет до +19...+24 градусов, а во вторник, 7 июня, дневные температуры будут достигать +18..+23. Ночью синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла.

Дождь в понедельник ожидается ночью и днем. В отдельных районах Татарстана возможны грозы. При них порывы ветра могут усилиться до 15-18 м/с, прогнозируют синоптики.

Кратковременный дождь с грозами местами пройдет и 7 июня. Местами ожидается сильный ветер порывами до 15-17 м/с.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов. Синоптики предупреждали жителей республики о кратковременных дождях и грозах в отдельных районах.

Лето в России обещает быть «медовым» — теплым и безветренным, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, прогнозирует ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну.



Татьяна Демина