Синоптик пообещал россиянам «медовое» лето

Фото: Анна Сейтумерова

Лето в России обещает быть «медовым» — теплым и безветренным, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



— Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на три градуса ниже показателей метеостатистики, — сказал Тишковец.

В средней полосе России лето будет теплым и умеренно влажным. Температура будет близкой к климатической норме с незначительным превышением в не более 0,5—1,0 градуса.

Ожидается, что купальный сезон на юге можно будет открывать в ближайшие дни, при достижении температуры морской воды +20 градусов и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня.

Фото: Анна Сейтумерова

В июле температура воздуха должна выйти на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней, заключил синоптик.

Маргарита Головатенко